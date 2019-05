Bilhetes para a Luz chegam aos 750 euros

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 11:51 Facebook

Benfica-Santa Clara faz disparar os preços dos ingressos no mercado negro. Muitos estão a ser vendidos por 20 vezes mais o valor facial.

Com a lotação do Estádio da Luz esgotada em poucas horas, os adeptos do Benfica têm recorrido ao "mercado negro" para adquirirem bilhetes para o jogo com o Santa Clara (este sábado, 18.30 horas, BTV), que poderá consagrar os encarnados como os novos campeões nacionais. O custo dos ingressos chega a ser 20 vezes superior ao do valor tabelado, havendo quem tenha pago 750 euros para assistir ao jogo do título.

Com preços entre os 25 e os 75 euros, os bilhetes para o jogo com o Santa Clara esgotaram rapidamente e permitiu que os "candongueiros" entrassem em campo. A procura tem sido muito elevada e, por conseguinte, faz disparar os preços. Ao que o JN apurou, há bilhetes a serem transacionados por 750 euros, sendo que a média no "mercado negro" ronda os 500 euros por bilhetes tabelados a 25 euros. Uma inflação de 20 vezes mais.

Além da importância do jogo, que está a ser aguardado com grande ansiedade pelos adeptos encarnados na esperança de festejarem a reconquista, o preço dos bilhetes tem disparado devido ao facto de estes terem de ser vendidos juntamente com o cartão de sócio. Uma condição essencial para quem deseje entrar no Estádio da Luz. Contudo, ao que nos foi possível apurar, é natural que os valores continuem a aumentar até à hora do jogo.