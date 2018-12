Bilhetes para o P. Ferreira - F. C. Porto B a troco de um alimento

JN Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Os bilhetes para o jogo entre o Paços de Ferreira, líder da LigaPro, e o F. C. Porto B, no sábado de manhã, podem ser adquiridos na secretaria do clube pacense, em troca de um ou vários produtos alimentares.

A iniciativa solidária promovida pelo Paços de Ferreira a pensar no Natal dos mais desfavorecidos arrancou na quarta-feira e, segundo o clube nortenho, tem contado com "bastante adesão" das pessoas.

"Aquilo que se pede são bens alimentares de primeira necessidade e a adesão tem sido bastante boa. O próprio plantel já se associou à iniciativa", explicou à agência Lusa Paulo Gonçalves, secretário técnico do Paços de Ferreira, adiantando que, "em princípio, os alimentos recolhidos serão entregues a instituições de solidariedade social do concelho".

Paços de Ferreira e F. C. Porto defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, no sábado, a partir das 11 horas, no jogo de abertura da 12.ª jornada da LigaPro, campeonato que os pacenses lideram de forma isolada, com mais um ponto que o Famalicão.