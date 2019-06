Hoje às 11:25 Facebook

Afinal, ainda há bilhetes para assistir ao Portugal-Suíça (quarta-feira, 19.45 horas) e até com 50% de desconto.

Os ingressos, inicialmente fixados entre 30 e 120 euros, podem ser adquiridos, a partir deste sábado de manhã, no Estádio do Dragão, entre as 10 e 19 horas, e domingo no mesmo horário.

Já para a outra meia-final, Holanda-Inglaterra, os bilhetes esgotaram, quinta-feira, no site da UEFA.