Bis de Guerreiro, golão de Di Maria e desforra do Barça

Quatro grupos, oito jogos, 24 golos. Dois de Raphael Guerreiro, para a correção do Dortmund ao Atlético (4-0). Outros dois, de Rafinha e Alba, para uma desforra que estava prometida pelo Barça ao Inter desde uma certa desfeita de Mourinho. E um golão de Di Maria, que só deu para o PSG empatar com o Nápoles (2-2).

Do jogo do Parque dos Príncipes, precisamente, saiu um dos mais emocionantes encontros deste serão. O Nápoles esteve a ganhar 1-0, com um remate de Lorenzo Insigne, e deixou-se empatar com um autogolo do português Mário Rui. O PSG voltou a ver-se por baixo já no minuto 77 (golo do belga Dries Mertens) e se se resgatou foi graças ao génio de Di Maria. Já nos descontos, o argentino arrancou um remate de antologia, de fora da área, e conquistou um ponto, que mantém o campeoníssimo francês na corrida pelo apuramento. O PSG é terceiro do grupo C, com quatro pontos, a um do Nápoles e a dois do Liverpool, que vencedor do Estrela Vermelha de Belgrado, por 4-0. Um de Firmino, dois de Salah e outro golo de Mané fizeram o festim em Anfield.

No grupo A, o Dortmund só sabe ganhar. A mais recente vítima dos BvB é o Atlético, derrotado na Alemanha, sem apelo nem agravo. Além dois dois golos do português Guerreiro, Witsel e Sancho também faturaram, para grande festa do Signal Iduna Park e para acentuar um pouco mais a "minicrise" dos "colchoneros", que, ainda assim, permanecem bem lançados pela qualificação, com duas vitórias em três jogos.

Brugge e Mónaco, empatados (1-1) na Bélgica, somaram o primeiro ponto e reencontram-se daqui a duas semanas, no Principado, para a discussão do terceiro lugar, que dá repescagem para a Liga Europa.

No grupo B, o Barcelona teve a desforra que esperava havia mais de oito anos, desde um célebre jogo em que o "cattenaccio" do Inter, de José Mourinho, foi ao Camp Nou e saiu de lá a perder por apenas 1-0 e com o passaporte para a final da Liga dos Campeões de 2009-10, que os "nerazzurri" haviam de ganhar ao Bayern, na final de Madrid (2-0, com bis de Milito).

Desta vez, mesmo sem Messi, lesionado, o Barça dominou o jogo e venceu com os remates de Rafinha e de Jordi Alba. Com três vitórias noutros tantos jogos, o gigante catalão tem a qualificação praticamente garantida. O mesmo para o Inter (duas vitórias), que segue destacado no segundo lugar, cinco unidades à frente do Tottenham e do PSV, que se neutralizaram na Holanda (2-2) e que somaram o primeiro ponto.

Os Spurs podiam estar a fazer outras contas. Estiveram a perder (golo de Lozando) e deram a volta ao marcador com os remates de Lucas Mouras e de Harry Kane, mas voltaram a deixa-se surpreender pelo PSV, que chegou ao empate já no minuto 87, com um tiro de Luuk de Jong.

No grupo D, domina o Dragão. O F. C. Porto tinha ganho todas as anteriores quatro deslocações a Moscovo e voltou a sair com a vitória da capital russa, desta vez à custa do Lokomotiv. Marega (penálti), Herrera e Corona marcaram os golos do triunfo que deixa os portistas muito bem lançados para os oitavos de final da Champins. Destaque, ainda, para Casillas, que defendeu um penálti, cobrado por Manuel Fernandes (10 m), quando o resultado ainda estava a zeros.

O F. C. Porto lidera com sete pontos, mais dois que o Schalke 04 (0-0 em Istambul) e mais três que o Galatasaray. Os dragões reencontram o Lokomotiv (três derrotas e zero pontos) na próxima jornada, no Dragão, a 6 de novembro, e podem dar mais um passo importante para a qualificação.