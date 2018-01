Blatter diz que o Mundial não pode servir de "cobaia" para o videoárbitro

Hoje às 13:06, atualizado às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, assinalou que o Mundial2018 de futebol não deverá ser utilizado como "cobaia", em referência à possível introdução do sistema de videoárbitro na fase final do torneio.

"Não se pode utilizar (o sistema de videoárbitro) no Mundial como cobaia de uma intervenção tão profunda no desenvolvimento do jogo", sustentou o suíço, em entrevista publicada hoje na revista alemã SportBild.

Para Blatter, que está a cumprir uma suspensão de seis anos de toda a atividade relacionada com o futebol devido a conduta antiética, seria "um erro utilizar o sistema na Rússia, porque não está suficientemente desenvolvido e é utilizado de forma díspar em vários países".