Boa Morte junta-se a Marco Silva no Everton

Luís Boa Morte é o mais recente membro da equipa técnica liderada por Marco Silva no Everton, estando, assim, de regresso ao futebol inglês, onde como jogador fez grande parte da carreira.

Os toffees anunciaram a contratação do ex-internacional português, que chega ao clube da cidade de Liverpool para render João Pedro Sousa como adjunto de Marco Silva, após a saída de João Pedro Sousa, que aceitou o desafio de orientar o Famalicão no regresso dos minhotos ao escalão maior do futebol português.

"Estou muito feliz para juntar-me ao Everton, um grande clube, com história e tradição", afirmou Luís Boa Morte, que enquanto jogador passou em Inglaterra por Arsenal, Southampton, Fulham, West Ham e Chesterfield.

Enquanto treinador, Boa Morte teve a última experiência na temporada passada, tendo sido adjunto nos israelitas do Maccabi Haifa. Antes, treinou os sub-23 do Portimonense, Sintrense, juniores do Sporting e também na formação do Fulham.