Boateng recusou jogar com Neymar e até telefonou a José Mourinho

Jérôme Boateng explicou como conseguiu escapar ao ataque que o mercado lhe dirigiu. A felicidade que sente no Bayern Munique falou mais alto e nem os apelos de Manchester United e Paris Saint-Germain conseguiram desviá-lo da rota alemã

Numa entrevista ao jornal alemão Bild, o defesa central Jérôme Boateng admitiu que, neste verão, recebeu propostas do Manchester United, de José Mourinho, e do Paris Saint-Germain, cuja principal estrela é o astro brasileiro Neymar.

Boateng, de 30 anos, reconheceu que chegou a equacionar a mudança, mas depois tomou a decisão de permanecer no Bayern Munique. "Preferi ficar, não porque não queria jogar nestes clubes, mas sim porque estou muito feliz aqui no Bayern, é um dos melhores clubes do mundo", justificou.

De qualquer forma, sentiu a necessidade de explicar essa decisão a José Mourinho e assim fez: "Até telefonei para José Mourinho e disse que o interesse dele honrava-me muito. Agradeci por tentar levar-me para o United e expliquei-lhe as minhas razões para não ir. É difícil sair do Bayern. Niko Kovac [treinador do Bayern Munique] deu-me a sensação de que sou muito importante para ele e para o clube", revelou o internacional alemão.