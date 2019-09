Boavista anuncia criação de novo clube

Hoje às 17:15 Facebook

Os axadrezados fundaram o Bessa Futebol Clube para os escalões de sub-15 e de sub-17. Objetivo passa por não deixa fugir direitos de formação dos jogadores.

Nasce o Bessa Futebol Clube. O Boavista anunciou esta segunda-feira a criação de um novo clube, para já unicamente virado para a formação. O Bessa FC começa a competir já esta época, nos escalões de sub-15 e de sub-17.

"No passado, vários protocolos foram estabelecidos com diversas coletividades o que fez com que os direitos de formação se fossem dispersando por essas entidades externas ao clube. Desta forma, teremos essas futuras verbas asseguradas no universo do Boavista e, simultaneamente, os nossos atletas terão a oportunidade de competir ao mais alto nível", explica o clube, em comunicado.

Recorde-se que no início da presente temporada, os axadrezados decidiram terminar com a equipa B.