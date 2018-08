Boavista arranca Liga com vitória em Portimão

Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

O Boavista arrancou, esta segunda-feira, da melhor maneira a Liga ao vencer em casa do Portimonense por 2-0, em jogo da primeira jornada.

Um golo de David Simão a abrir a segunda parte, aos 47 minutos, e outro de André Claro a fechar, aos 90+3, garantiram o triunfo boavisteiro, tendo, pelo meio, os algarvios desperdiçado uma excelente oportunidade para igualar, quando Bruno Tabata, aos 70 minutos, falhou uma grande penalidade.

Os axadrezados juntam-se assim no topo da classificação ao campeão F. C. Porto e a Benfica, Sporting, Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense, Belenenses e Sporting de Braga, que também iniciaram o campeonato com uma vitória.