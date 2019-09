Boavista e Tondela empatam sem golos no Bessa

JN Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Boavista e Tondela empataram, esta sexta-feira, 0-0, no jogo de abertura da sétima jornada da Liga.

Num jogo disputado em ritmo intenso, foram do Boavista as melhores oportunidades, mas a pressa em finalizar revelou-se má "conselheira" para a equipa de Lito Vidigal.

Com o terceiro empate consecutivo, os axadrezados isolam-se no quarto posto com 11 pontos.

Já a formação tondelense, que tinha vencido os dois últimos jogos fora, continua sem perder na condição de visitante e chega ao sétimo lugar, com os mesmos nove pontos do sexto, o Vitória de Guimarães.