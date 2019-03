Boavista lança ataque à arbitragem do jogo com o Sporting

Nuno Barbosa Hoje às 00:12 Facebook

Axadrezados vão solicitar uma reunião com o Conselho de Arbitragem, bem como o diálogo entre o árbitro e o VAR. Penálti que garantiu a vitória do Sporting no Bessa promete continuar a dar que falar

Os presidentes do clube e da SAD do Boavista, Vítor Murta e Álvaro Braga Junior, respetivamente, não calaram a revolta motivada pelo lance em que Edu Machado terá cometido penálti sobre Raphinha. Bruno Fernandes encarregou-se da marcação do castigo máximo e deu a vitória aos leões, já no terceiro minuto de descontos.

No final da partida, a direção boavisteira reagiu em conferência de imprensa e não foi nada meiga com o árbitro João Pinheiro e o VAR Rui Oliveira. "Há novas tecnologias que só funcionam para alguns. Há gente que já não é bem-vinda ao nosso estádio. Não imputamos o que se passou ao Sporting. Podíamos ter perdido, mas se fosse de forma honesta daríamos os parabéns ao Sporting", começou por dizer Vítor Murta.

"Vamos solicitar o diálogo entre o árbitro e o VAR. Se houve diálogo e se viermos a verificar que o VAR também foi da opinião de que este lance merecia a marcação de penálti, então entendemos, naturalmente, que nem o árbitro nem o VAR têm condições morais para poder sequer arbitrar os próximos jogos", notou Álvaro Braga Junior.

De resto, também o treinador Lito Vidigal se mostrou desapontado com a equipa de arbitragem e, na entrevista rápida de final do jogo, deu voz à indignação axadrezada: "Tenho que estar aqui e mentir. Dizer que foi um bom jogo, bem disputado, que a minha equipa trabalhou muito, que teve oportunidades para outro resultado. Tenho jogadores tristíssimos, tive de afastá-los da equipa de arbitragem e dizer-lhes para agradecerem aos adeptos".

Já Marcel Keizer, treinador do Sporting, optou por não comentar esse lance polémico, defendendo-se da seguinte forma: "Não vi nada sobre o jogo ainda. Claro que vou ver, mas não vi, não posso falar sobre isso".

Por fim, nas redes sociais, o Boavista rematou o tema assim: "Só nos fazem mais fortes!".