Em comunicado emitido esta segunda-feira, o Boavista lamentou as "insinuações" e mostrou-se solidário com o guarda-redes axadrezado.

Na sequência de notícias sobre um alegado aliciamento ao jogador na partida do último sábado, frente ao F. C. Porto no Estádio do Dragão e acabou com uma vitória azul e branca, o Boavista emitiu um comunicado na qual afirma manter a total confiança no guardião.

"Lamentando-as profundamente e com a consciência de que traçam um caminho que, a exemplo do sucedido sucessivamente nos diversos jogos em que são intervenientes diretos ou indiretos os chamados grandes, em nada beneficia o futebol, o CA desta Sociedade está solidário com o jogador, no qual tem inequívoca confiança, tal como sucede com todos os atletas que integram o plantel", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o nome de Vagner ficou debaixo de fogo após um lance que resultou no segundo golo do F. C. Porto.