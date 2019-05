Boavista multado por jogadores trocarem de meias

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:01 Facebook

O Conselho de Disciplina da Liga condenou esta terça-feira o Boavista ao pagamento de uma multa de 612 euros por causa de uma troca de meias.

Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina, o Boavista atrasou o início de jogo em quatro minutos "devido ao facto de três jogadores terem que proceder à troca de meias".

Além da multa ao clube axadrezado, o Conselho de Disciplina suspendeu Zequinha dois jogos por críticas dirigidas a Fábio Veríssimo. De acordo com o relatório do árbitro,"o jogador dirigiu-se à equipa de arbitragem e proferiu as seguintes expressões: "Vieste com tudo para nos f... Tudo por causa do Tondela!", clube que, juntamente com o Chaves e o Nacional, luta para evitar a despromoção à LigaPro.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o Boavista venceu (3-0) o Bonfim o Vitória de Setúbal, assegurando a permanência na Liga. O encontro ficou marcado por três expulsões em seis minutos na equipa dos sadinos.