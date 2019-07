Boavista perde por 3-0 com o SV Wehen Wiesbaden da segunda divisão alemã

Hoje às 18:45 Facebook

O Boavista perdeu, este domingo, por 3-0 com o SV Wehen Wiesbaden, da segunda divisão do futebol alemão, numa partida de caráter particular disputada no Brita Arena, na cidade de Wiesbaden, na Alemanha.

Sem Iván Bulos, a recuperar de lesão, mas com os reforços Gustavo Dulanto, Ricardo Costa, Walter Clar, Paulinho, Fernando Cardoso e Heriberto, o Boavista foi surpreendido pelo SV Wehen Wiesbaden, que marcou por Sascha Mockenhaup, Michel Niemeyer e Phillip Tietz.

Este foi o derradeiro teste da formação axadrezada antes do jogo de apresentação aos sócios a realizar pelas 19:45 de quarta-feira com os franceses do Nice, no Estádio do Bessa, no Porto.

A equipa orientada por Lito Vidigal somou a segunda derrota na pré-temporada, depois da sofrida com o Rio Ave (3-0), e que inclui ainda uma vitória sobre o Desportivo de Chaves (2-0) e um empate com o Gil Vicente (0-0).