Boavista também já reagiu às declarações de Francisco J. Marques

O Boavista emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual desmente as declarações de Francisco J. Marques no programa "Universo Porto da Bancada".

Os axadrezados reagiram, esta terça-feira em comunicado, às declarações de Francisco J. Marques no programa do Porto Canal, em que acusou o Benfica de financiar alguns clubes da I Liga, dando como exemplo o Braga, o Belenenses e o Boavista.

"Tendo em atenção algumas infelizes declarações de um funcionário de uma SAD que disputa a Primeira Liga, e para esclarecimentos dos nossos associados e adeptos, vimos comunicar o seguinte: O Boavista Futebol Clube e a Boavista Futebol Clube, Futebol SAD são entidades absolutamente independentes cujos responsáveis apenas se preocupam em defender o melhor possível os seus direitos e interesses e se orgulham de não prestar vassalagem a nenhuma outra instituição nacional, seja ela qual for", por ler-se na nota.

"De qualquer forma, sempre diremos que as situações referidas aconteceram num período em que, pelos motivos injustos e ilegítimos por todos conhecidos, esta SAD se encontrava a disputar o CNS, têm absoluta e inequívoca justificação, e se devem a factos que aliás são do conhecimento de todos os que nessa altura acompanhavam o dia-a-dia do Boavista e as atividades que ocorriam no Estádio do Bessa, e na sua rentabilização, numa altura em que urgia a necessidade de obtenção de receitas".

O diretor de comunicação dos dragões afirmou, esta terça-feira, que "a 18 de dezembro de 2103, o Benfica transferiu 200 mil euros para o Boavista. Passado um mês mais 46 mil. Transferências relativas a quem? Não há noticias de qualquer contratação. Estamos na presença de um qualquer esquema de financiamento a troco de quê? Se for de uma transferência, que digam de quem foi. Que expliquem, e não deixem estas suspeitas sobre estes comportamentos".

E continuou, alegando a existência de um email de 2009, que "Álvaro Braga Júnior que enviou para Paulo Gonçalves, através de uma funcionária com um plano para arranjar uma forma alternativa e irregular de transferir dinheiro para o Boavista através de um veículo. Isto é marosca", concluiu.