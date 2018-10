Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

O Boavista venceu este domingo na receção ao Desportivo das Aves por 1-0, em jogo da sétima jornada da Liga, resultado que lhe permite subir para já ao 11.º lugar.

Um golo na própria baliza de Bruno Gomes, aos 71 minutos, bastou para os 'axadrezados' conquistarem os três pontos em disputa e fugirem aos lugares da zona de despromoção.

Com esta vitória, o Boavista sobe provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Desportivo das Aves é 17.º e penúltimo, com quatro.