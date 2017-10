Boavista impõe oitava derrota consecutiva do Estoril

Ontem às 22:31 Facebook

O Estoril somou, esta sexta-feira, a oitava derrota consecutiva, ao perder em casa com o Boavista, por 3-0, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga.

Num encontro entre duas equipas que vinham de eliminações na Taça de Portugal, perante equipas do Campeonato de Portugal, os axadrezados marcaram por Carraça (20), Rui Pedro (33) e Kuca (90).

O Boavista, que somou o quarto encontro sem perder no campeonato, subiu ao oitavo posto, com 13 pontos, enquanto o Estoril Praia, que sofreu a oitava derrota consecutiva - sétima no campeonato -, se mantém no último lugar, com seis pontos.