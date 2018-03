Boavista vence Estoril com penálti quase no fim do jogo

JN Hoje às 22:43 Facebook

Uma grande penalidade convertida por David Simão permitiu, este sábado, ao Boavista vencer na receção ao Estoril por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Numa altura em que a partida parecia encaminhar-se para um nulo, David Simão, aos 85 minutos, converteu uma grande penalidade favorável ao Boavista, assinalada, após consulta ao vide-oárbitro, a punir falta de Dankler sobre Yusupha.

Com esta vitória, o Boavista mantém o sétimo posto com 36 pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves, sexto, enquanto o Estoril é 18.º e último com 21.

Na próxima jornada, o Boavista defronta o F. C. Porto no Estádio do Dragão e o Estoril recebe o Paços de Ferreira.