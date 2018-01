Boavista vence Portimonense e sobe ao oitavo lugar da Liga

Ontem às 18:28 Facebook

O Boavista subiu este domingo ao oitavo lugar da I Liga, ao vencer em casa o Portimonense, reduzido a 10 elementos desde os 40 minutos, por 2-0, em encontro da 18.ª jornada da prova.

Fábio Espinho marcou o primeiro golo, aos quatro minutos, e esteve na origem do segundo, ao isolar-se e sofrer falta de Lucas Possignolo, que viu o vermelho direto, com Talocha a faturar aos 41, na recarga ao respetivo livre, marcado por David Simão.

A formação de Jorge Simão passou a contar 24 pontos, ultrapassando o Vitória de Guimarães e instalando-se no oitavo posto, enquanto o Portimonense, que somou o quinto jogo consecutivo sem ganhar, manteve-se no 12.º lugar, com 18.

Na próxima jornada, o Boavista defronta o Rio Ave em Vila do Conde e o Portimonense recebe o Braga.