Boavista vence Sporting de Espinho e está nos oitavos

O primodivisionário Boavista confirmou este domingo o favoritismo frente ao Sporting de Espinho, do terceiro escalão, ao vencer por 4-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, disputado no Estádio do Bolhão, em Fiães.

Rafael Costa inaugurou o marcador logo aos dois minutos, na transformação de uma grande penalidade, e David Simão ampliou pouco depois, aos cinco minutos, tendo Rafa e Falcone consumado a goleada já na fase final do encontro, aos 75 e 88, respetivamente.

O Boavista teve uma entrada forte no jogo e beneficiou de uma grande penalidade dois minutos após o início, que castigou um derrube do guarda-redes Rui Nibra sobre Mateus. Rafael Costa converteu o castigo máximo e colocou a equipa de Jorge Simão em vantagem.

Pouco depois, aos cinco minutos, David Simão apareceu livre de marcação à entrada da área e fez o segundo golo do Boavista, com um remate forte e colocado, que anunciava um resultado ainda mais dilatado.

Os 'axadrezados' dominaram toda a primeira parte e tiveram várias oportunidades para ampliar a vantagem, por intermédio de Mateus (20 minutos), que surgiu isolado perante Rui Nibra, mas rematou ao lado, e Rochinha, que viu João Pinto negar-lhe o golo com um corte em cima da linha de baliza.

No segundo tempo, o Sporting de Espinho criou a primeira situação de perigo aos 52 minutos, mas Carlitos rematou fraco para as mãos do guarda-redes Helton.

O Boavista abrandou o ritmo ofensivo, mas esteve perto de ampliar a vantagem em contra-ataque, quando Rafa surgiu isolado, rematando à trave da baliza de Rui Nibra, aos 69 minutos.

O avançado do Boavista acabou mesmo por fazer o terceiro golo da sua equipa, na sequência de um canto, ao cabecear com eficácia ao segundo poste para o fundo da baliza do Sporting de Espinho, aos 75 minutos.

Boavista ainda teve tempo para concretizar o quarto golo, num lance de contra-ataque, quando Falcone, que tinha entrado em campo aos 80 minutos, surgiu isolado após passe de David Simão, batendo o guarda-redes Rui Nibra, aos 88.