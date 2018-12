Boavista vence Tondela e afasta-se da zona "vermelha" da Liga

Hoje às 18:23 Facebook

O Boavista impôs-se este sábado por 2-0 na receção ao Tondela, quebrando uma série de cinco jogos seguidos sem vencer e distanciando-se da zona de despromoção da Liga, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O avançado brasileiro Matheus Índio inaugurou o marcador no Estádio do Bessa, no Porto, aos 16 minutos, e Rafael Lopes aumentou a vantagem do Boavista, aos 34, permitindo à equipa anfitriã subir, provisoriamente, à 12.ª posição, com 13 pontos.

O Tondela, pelo contrário, averbou a quarta derrota consecutiva na prova e manteve-se na zona 'vermelha' da classificação, no 17.º e penúltimo lugar, com nove pontos.