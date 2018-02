Boavista vence Vitória de Guimarães e sobe ao sexto lugar da I Liga

Ontem às 22:19 Facebook

Fábio Espinho marcou este domingo o golo da vitória do Boavista na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 22.ª jornada da I Liga, permitindo a subida dos axadrezados ao sexto lugar.

No Estádio do Bessa, o médio português chegou ao golo aos 58 minutos e assegurou o regresso aos triunfos do Boavista, após o desaire no terreno do Desportivo das Aves (3-0), permitindo ao clube portuense ultrapassar os vimaranenses.

O Boavista ascendeu à sexta posição, com os mesmos 30 pontos do Desportivo de Chaves, sétimo, enquanto o Vitória de Guimarães desceu do sétimo para o oitavo posto, com 29.

Na próxima jornada, o Boavista defronta o Benfica no Estádio da Luz e o V. Guimarães recebe o Braga.