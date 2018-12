Boavisteiro David Simão suspenso por quatro jogos

Nuno Barbosa Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo com o Moreirense saiu caro ao Boavista. Além do médio David Simão, também o diretor Fary Faye foi punido com 16 dias de suspensão. O treinador de guarda-redes, Alfredo Castro, foi alvo de um processo disciplinar.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol teve mão pesada com o Boavista. Na sequência da derrota em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, os axadrezados foram punidos com um total de 2030 euros de multas. Isto além das suspensões a três elementos das panteras.

De acordo com o mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, David Simão foi punido com quatro jogos de suspensão por insultos ao Delegado da Liga, no período de intervalo, e ao Delegado ao Jogo do Moreirense, já perto do final da partida.

Por parte. O médio recebeu três jogos de suspensão e 536 euros de multa por, "na saída para o intervalo", ter dirigido as seguintes palavras ao Delegado da Liga: "Ladrões, filhos da p..., vocês são uma cambada de ladrões seus filhos da p...., sim é para ti seu filho da p... que estou a falar".

Ainda de acordo com o que foi escrito no relatório dos Delegados da Liga, "ao minuto 90, quando a equipa do Moreirense efetuava uma substituição", David Simão dirigiu-se nos termos seguintes ao Delegado ao Jogo do Moreirense: "Anda lá oh chulo, filho da p..., vais demorar muito?". Ora, por esta reação, o médio foi castigado com mais um jogo de suspensão e 383 euros de multa.

Quanto ao diretor Fary Faye, esse foi punido com 16 dias de suspensão e 765 euros de multa por "protestos e atitude incorreta para com a equipa de arbitragem", na sequência da expulsão de Neris, que, pela parte que lhe toca, levou um jogo de castigo e 115 euros de multa. Por fim, note-se que o treinador de guarda-redes, Alfredo Castro, fio alvo de um processo disciplinar.

Na próxima quarta-feira, o Boavista recebe, no Bessa, o V. Setúbal, em jogo da 15.ª ronda do campeonato nacional.