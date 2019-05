Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:40 Facebook

Os adeptos presentes no Jamor foram surpreendidos com uma rampa de atletismo no relvado. A explicação chegou pouco antes do minuto inicial: três motards fizeram uso da rampa para deixar a bola que daria o pontapé de saída da final entre Sporting e F. C. Porto de forma original.

Veja o momento: