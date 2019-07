Luís Antunes e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:33 Facebook

Dia de mais uma decisão no Sporting. Os sócios dos leões decidem, este sábado, se o ex-presidente Bruno de Carvalho é expulso do clube na assembleia geral extraordinária a decorrer no Pavilhão João Rocha. O ex-líder dos leões já anunciou que não vai comparecer e os boletins de voto estão sob polémica.

Este sábado, os sócios do Sporting voltam a pronunciar-se, desta vez para decidir o futuro de Bruno de Carvalho no clube leonino. O ex-líder do Sporting foi constituído arguido no processo de investigação judicial ao ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio, episódio que esteve na base da destituição em junho de 2018 e da expulsão de sócio do clube de Alvalade.

Este sábado, na Assembleia Geral Extraordinária, os sócios votam os recursos de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho às respetivas penas de expulsão. O ex-presidente do Sporting já afirmou discordar do modo de funcionamento escolhido pela Mesa de Assembleia Geral, por considerar que a votação não se deveria iniciar antes de concluir a apresentação da defesa - e, por isso, não vai comparecer no Pavilhão João Rocha.

Depois de uma intervenção na Assembleia Geral, Alexandra, irmã de Bruno de Carvalho, considerou que "está tudo a ser preparado para que Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho sejam expulsos", mas que ainda tem esperança num "milagre".

Até ao momento, já foram acreditados 5190 sócios e os boletins de voto estiveram sob polémica devido a uma possível irregularidade. Depois de os sócios se registarem, recebem o boletim que tem, no canto inferior esquerdo, um número identificativo, deixando o voto de ser secreto. No entanto, fonte do Sporting já se pronunciou e garantiu que tal medida tem sido prática habitual e que serve para evitar falsificações.

Estes números ultrapassam assim a AG de dezembro (3.960) que votou a expulsão de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho. Os ânimos chegaram a aquecer dentro do Pavilhão. Seguranças tiveram de imobilizar alguns sócios mais exaltados, depois de uma tentativa de confrontos físicos.

A votação já terminou. Registou-se um total de 5190 votantes, mais 30% do que em dezembro.

