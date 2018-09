Bólides aceleram este fim de semana na Rampa de Boticas

Reis Pinto Hoje às 17:38 Facebook

Corre-se este fim de semana a terceira edição da Rampa de Boticas, a última prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que conta com a participação de 50 pilotos.

Os treinos decorrem no sábado, entre as 14 e as 16 horas, seguindo-se subidas oficiais entre as 16 e as 18 horas. Estarão presentes os melhores pilotos nacionais, que levaram os seus carros ao limite na subida até ao Miradouro de Seirrãos. Será um espetáculo único de velocidade e adrenalina, pois ainda há categorias em competição com vencedores por apurar.

A prova, organizada pelo Clube de Desportos Motorizados do Porto (Demoporto) com o apoio da Câmara Municipal de Boticas, contará com a participação de cerca de meia centena de pilotos e é candidata à edição de 2020 do FIA Hill Climb Masters, a competição de seleções nacionais da Montanha.

No domingo os motores ligam-se às 10 horas, para a subida de treinos, que durará uma hora. Entre as 11 e as 14 horas decorrerão as subidas oficiais e, uma hora depois, serão entregues os prémios aos vencedores nas respetivas categorias.