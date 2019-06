Bolsonaro declara apoio a Neymar após acusação de violação

Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, declarou esta quarta-feira o seu apoio ao futebolista Neymar, acusado de ter violado uma mulher no mês passado em Paris, afirmando que "acredita" na versão do jogador, avança a imprensa local.

"Hoje devo estar no jogo do Brasil (contra o Qatar), espero dar um abraço ao Neymar antes do jogo. Ele está num momento difícil, mas acredito nele. Neymar, hoje à noite estamos juntos", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas durante um evento em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, no estado de Goiás.

Na sexta-feira, Neymar foi acusado de ter violado uma mulher, que apresentou uma queixa-crime na polícia de São Paulo.

Segundo a queixa, o incidente ocorreu em 15 de maio, às 20.20 horas, num hotel de Paris, onde o jogador brasileiro representa o Paris Saint-Germain.

A mulher diz que conheceu Neymar através de mensagens na rede social Instagram e que um representante do jogador lhe comprou os bilhetes de avião e reservou um quarto de hotel em Paris.

Entretanto, o jogador publicou nas suas redes sociais as mensagens privadas trocadas com a mulher que o acusou de violação, com o objetivo de demonstrar que está a ser alvo de uma cilada.

"Foi uma armadilha e acabei por cair. (...) A partir de agora vou expor toda a conversação que tive com a rapariga, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário expô-los para provar que realmente não aconteceu nada de mais", afirmou o avançado do Paris Saint-Germain na conta oficial no Instagram.

Os advogados da mulher que apresentou queixa contra Neymar anunciaram ter abandonado o caso por considerarem que a cliente lhes mentiu, dizendo que o futebolista a agrediu, sem nunca mencionar a violação, que assumiu perante a polícia.

A rede televisiva Globo divulgou, na segunda-feira à noite, uma carta na qual o advogado Cunha Bueno refere que a mulher "sempre disse que tinha tido sexo consentido com Neymar, que, entretanto, se tornou agressivo", sendo esse o foco da queixa.

"Por raiva ou por vingança, a senhora registou a queixa com alegados factos que estão em desacordo com o que nos disse, relatando ter sido vítima de violação, quando perante nós assumiu e demonstrou ter sido vítima de agressões", referiu o advogado.

Neymar está concentrado com a seleção do seu país com vista à participação na Copa América, que decorre no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.

O Brasil defronta esta quarta-feira o Qatar, num jogo de preparação, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.