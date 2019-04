Bordéus de Paulo Sousa ganha pela primeira vez

Hoje às 22:09 Facebook

O treinador português Paulo Sousa somou, esta sexta-feira, o primeiro triunfo na Liga Francesa ao serviço do Bordéus, na receção ao quinto classificado, Marselha (2-0), em jogo de abertura da 31.ª jornada.

O técnico português rendeu Eric Bedouet após a 28.ª jornada e, ao terceiro jogo do campeonato, o técnico português viu a sua equipa vencer, depois de dois empates nos jogos anteriores.

François Kamano, aos 27 minutos, na conversão de uma grande penalidade, adiantou os girondinos no marcador, com Nicolas De Previll a confirmar o triunfo aos 71 minutos. O Bordéus terminou o jogo com menos um, por expulsão de Pablo Castro, a oito minutos do final.

Com este desfecho, a equipa de Paulo Sousa subiu, à condição, ao 11.º lugar, com 38 pontos.