Borja despede-se do Toluca e clube diz que o defesa ruma ao Sporting

O futebolista internacional colombiano Cristian Borja despediu-se na quinta-feira do Toluca, com o clube mexicano a informar que o defesa esquerdo vai "juntar-se ao Sporting, em Portugal".

"Quero agradecer a oportunidade que me deram de chegar a este grande clube, jogar e esforçar-me como mais um filho e estarei sempre agradecido pelo que cresci aqui a nível desportivo e pessoal", disse o internacional colombiano, em conferência de imprensa.

Segundo uma nota divulgada no site oficial do clube mexicano, Borja "decidiu partir para o futebol europeu e juntar-se ao Sporting, em Portugal", depois de ter despontado no Cortuluá, em 2015, e ter passado ainda pelo Santa Fe.

Borja, de 25 anos, chegou ao Toluca em 2018 e cumpriu em 2018/19 um total de 19 jogos, tendo no currículo também duas internacionalizações pela Colômbia.