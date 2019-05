Borja na lista de Carlos Queiroz para a Copa América

JN Hoje às 10:20 Facebook

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, revelou a lista dos 23 jogadores convocados para representar os cafeteros na Copa América e nas escolhas está Cristian Borja, do Sporting.

O defesa leonino, de 26 anos, chegou aos leões com a presente temporada a decorrer, proveniente dos mexicanos no Toluca, e realizou um total de 14 jogos com a camisola verde e branca. As prestações agradaram ao selecionador e Borja tem agora a possibilidade de se estrear na Copa América.

Nos eleitos estão também Santiago Arias, James Rodríguez e Radamel Falcao, jogadores que já passaram pelo futebol português. O primeiro representou o Sporting e os outros dois estiveram ao serviço do F. C. Porto.

Refira-se que a Colômbia está inserida no grupo B da Copa América, juntamente com Argentina, Paraguai e Catar. A prova realizar-se-á de 14 de junho a 7 de julho.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: David Ospina (Nápoles), Álvaro Montero (Tolima) e Camilo Vargas (Deportivo Cali);

Defesas: Santiago Arias (Atlético Madrid), Stefan Medina (Monterrey), Dávison Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Cristian Zapata (Milan), Jhon Lucumí (Genk), Cristian Borja (Sporting) e William Tesillo (León);

Médios: James Rodríguez (Bayern Munique), Mateus Uribe (América), Wilmar Barrios (Zenit), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Jéfferson Lerma (Bournemouth), Edwin Cardona (Pachuca), Juan Cuadrado (Juventus);

Avançados: Luis Muriel (Fiorentina), Radamel Falcao (Mónaco), Duván Zapata (Atalanta), Luis Díaz (Junior) e Roger Martínez (América).