Borja na pré-convocatória de Carlos Queiroz para a Copa América

Lateral do Sporting é o único jogador a alinhar em Portugal chamado à seleção pelo treinador português.

O futebolista Cristian Borja, defesa do Sporting, foi integrado pelo selecionador Carlos Queiroz na pré-convocatória da Colômbia, com vista à participação na Copa América, que se disputa entre 15 de junho e 7 de julho, no Brasil.

Borja, de 26 anos, é o único jogador a alinhar em Portugal chamado à seleção pelo treinador português, numa lista provisória em que se destacam Cuadrado (Juventus), Santiago Arias (Atlético Madrid), James Rodríguez (Bayern Munique) e Falcao (Mónaco).

Num grupo de 40 jogadores, há outros nomes sonantes, como David Ospina (Nápoles), Duván Zapata (Atalanta), Carlos Bacca (Villarreal), Davinson Sánchez (Tottenham), numa lista em que Edwin Cardona (Pachuca) é chamado pela primeira vez por Queiroz.

A Colômbia, que venceu uma vez, em 2001, a Copa América, integra o grupo C da competição, com Argentina, Qatar e Paraguai.