Borja titular no Sporting frente ao Braga

O Sporting recebe este domingo, 20 horas, o Braga em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Keizer repetiu o onze que lhe deu a vitória na última jornada, frente ao Feirense, e João Novais é a novidade na equipa dos minhotos.

Para este encontro, Keizer não poderá contar com os lesionados Battaglia, Nani, Mathieu e Bruno Gaspar. Do lado do Braga, Palhinha, cedido pelo Sporting, e os lesionados Pablo Santos, Fábio Martins, Ricardo Ferreira, Lucas e Matheus não podem ir a jogo.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro, Ristovski, Coates, Ilori e Borja; Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel; Diaby, Bas Dost e Acuña.

Onze do Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl, Sequeira; Claudemir, Fransérgio, Esgaio, João Novais; Paulinho, Dyego Sousa.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).