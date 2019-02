Borussia Dortmund cada vez mais líder

Hoje às 16:33 Facebook

Bayern Munique perde com o Leverkusen e atrasa-se na perseguição ao primeiro lugar.

O campeão Bayern Munique continua a marcar passo na liga alemã. Depois de terem ido para o intervalo a vencerem por 1-0, golo de Goretzaka, a equipa de Renato Sancez, que jogou os últimos onze minutos, permitiu ao Bayer Leverkusen a reviravolta (2-1). Bailey empatou, aos 53 minutos, e Volland assinou a "remontada", aos 63. Aos 89, Alario selou as contas do jogo.

Líder do campeonato, o Borussia Dortmund ganhou um ponto ao mais direto perseguidor. Isto porque não foi além de um empata (1-1) em Frankfurt. Marco Reuss deu vantagem à equipa de Rapahel Guerreio, mas Jovic, que está emprestado aos alemães pelo Benfica, empatou, aos 36 minutos. O Dortmund lidera com 49 pontos, mais sete do que o Bayern Munique.