Botas de Mohamed Salah numa exposição sobre o Egito

Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

O British Museum, em Londres, vai exibir, a partir da próxima semana, as botas do futebolista egípcio de futebol Mohamed Salah, no âmbito da sua coleção de peças originárias daquele país.

Na rede social Twitter, o British Museum revelou ter feito uma "entusiasmante nova aquisição", para celebrar o facto de Salah ter sido o melhor marcador da temporada na Premier League, pelo Liverpool, com um total de 32 golos - número recorde para uma época com 38 jogos.

"Vamos mostrar as suas botas ao lado de objetos do Antigo Egito a caminho da final da Liga dos Campeões", referiu o museu britânico, detentor da maior coleção de peças do Egito fora daquele país.

As botas do jogador que faz parte da equipa que vai defrontar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, no dia 26 de maio em Kiev, "contam a história de um ícone moderno egípcio, a atuar no Reino Unido, com um verdadeiro impacto global", acrescentou o responsável do museu para o Antigo Egito e o Sudão, Neal Spencer.

Segundo o jornal "The Guardian", serão as primeiras botas de futebol a integrar a coleção do museu.

As botas, doadas pela marca desportiva Adidas, vão fazer parte do projeto dedicado ao Egito lançado pelo British Museum em 2016 para desenvolver a sua coleção de artefactos modernos ligados àquele país.

O mais recente acrescento da coleção do museu vai estar exposto junto a elementos de joalharia faraónica e sapataria do Antigo Egito.