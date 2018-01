Braga absolvido do "castigo" de um jogo à porta fechada

JN Hoje às 17:56, atualizado às 18:01 Facebook

O Braga emitiu, esta terça-feira, um comunicado no qual informa que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ilibou o clube minhoto de um jogo à porta fechada.

"Decidiu o Pleno do Conselho de Disciplina ilibar a SC Braga SAD de qualquer sanção", sendo mesmo referida "a inexistência de qualquer facto que permita afirmar que o Clube promoveu, consentiu ou tolerou qualquer ato de cariz racista ou xenófobo por parte dos seus adeptos (...) impondo-se a absolvição da Recorrente", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do Braga.

Recorde-se que em novembro, o Braga foi castigado com um jogo à porta fechada devido ao comportamento racista dos adeptos na visita ao Aves, num jogo a contar para a terceira jornada do campeonato. O clube recorreu e foi agora ilibado.