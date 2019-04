Braga acusa Sport TV de iludir telespectadores e elementos do VAR

Sofia Esteves Teixeria Hoje às 18:16 Facebook

Esta quarta-feira, o Braga publicou uma carta aberta ao Conselho de Administração da Sport TV, canal que transmitiu o encontro com o F. C. Porto, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Conforme verificamos no jogo desta terça-feira, frente ao FC Porto, a contar para a Taça de Portugal Placard, a SportTV iludiu os telespectadores, mas também os elementos designados para a função de VAR, ao disponibilizar uma linha aplicada numa câmera em ângulo impróprio e que induziu em erro os vários analistas", lê-se na missiva do Braga, divulgada esta quarta-feira.

"Resulta evidente a interferência que o operador teve na apreciação de uma jogada de golo, contribuindo para a sua indevida anulação e assim condicionando, potencialmente, o resultado de uma eliminatória e o acesso a uma final", acrescenta o clube minhoto.

Após o jogo de terça-feira, que terminou com um empate (1-1) entre Braga e F. C. Porto, o presidente António Salvador já tinha manifestado a sua revolta com várias decisões da equipa de arbitragem que, na sua opinião, impediram a equipa arsenalista de dar a volta à eliminatória frente ao F. C. Porto e chegar à final da Taça de Portugal.