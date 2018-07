Sporting de Braga contrata jovem cabo-verdiano Eynel Soares

26 Abril 2018 às 19:17 Facebook

O S.C. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação do médio cabo-verdiano Eynel Soares, de 18 anos.

Eynel esteve à experiência nas últimas semanas no clube minhoto e chegou a participar nos treinos da equipa principal, "confirmando aptidões que levaram a SAD a propor-lhe um vínculo para as próximas épocas", lê-se em nota publicada no sítio eletrónico do clube.

O jogador cabo-verdiano assinou por cinco temporadas. Joga, preferencialmente, como extremo e vai ser integrado na equipa sénior do Braga a partir da próxima época.