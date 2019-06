Braga contrata Tormena ao Gil Vicente

Hoje às 22:01, atualizado às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central Vítor Tormena foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Braga, tendo assinado contrato válido com os arsenalistas para as próximas cinco épocas.

O jogador brasileiro estava ligado ao Gil Vicente, embora na época passada tenha atuado pelo Portimonense. "Estou muito feliz e motivado para este desafio e preparado para dar muitas alegrias ao Braga. Espero que tenhamos uma ótima época", disse Tormena ao site do clube minhoto.

Benfica: O avançado Pedro Neto, internacional sub-20, que atua pelos italianos da Lazio, é apontado como possível reforço das águias para a próxima época. O jogador tem contrato até 2022, depois de ter chegado a Roma no verão de 2017, oriundo do Braga, mas as águias parecem dispostas a investir no extremo.

Sporting: O médio brasileiro Eduardo Henrique, de 24 anos, está em vias de ser oficializado pelo Sporting, num negócio que rondará os três milhões de euros. O jogador esteve emprestado na época que agora terminou ao Belenenses SAD pelo Internacional de Porto Alegre e tinha cláusula de opção de compra, pelo que para compensar os azuis os leões poderão ceder parte dos direitos económicos e desportivos de um ou dois jovens jogadores.

Tondela: O treinador espanhol Nacho González será o escolhido da SAD do clube beirão para suceder a Pepa no comando técnico da equipa principal na próxima época. O técnico, de 52 anos, que orientou na temporada que agora finda o Deportivo da Corunha na segunda divisão, deverá ser apresentado nos próximos dias, naquela que é a primeira experiência fora de Espanha.

Juventus: O defesa-direito português João Cancelo poderá servir de "moeda de troca" numa possível transferência do médio Paul Pogba do Manchester United para os campeões italianos. Fabio Paratici, diretor desportivo da equipa de Turim, esteve por estes dias em Inglaterra para negociar a ida do internacional francês para a Juventus. Há três anos, Pogba fez o caminho inverso por 100 milhões de euros.

At. Madrid: Os colchoneros estão a trabalhar no sentido de acertarem com o Barcelona a transferência do internacional português Nélson Semedo para Madrid. O lateral-direito, que ganhou a Liga das Nações por Portugal, poderá ser oficializado se se concretizar a ida do francês Antoine Griezmann para os blaugrana. Segundo a Imprensa espanhola, as negociações estão avançadas e o At. Madrid acredita que chegarão a bom porto.