Braga deixa Marselha com derrota pesada

Ontem às 19:58 Facebook

Twitter

O Sporting de Braga foi, nesta quinta-feira, derrotado pelo Marselha, por 3-0, em jogo da primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

Os arsenalistas entraram praticamente a perder, com um golo de Valère Germain logo aos quatro minutos de jogo, e tiveram sempre muitas dificuldades em travar o ímpeto ofensivo dos franceses.

No Vélodrome, Matheus, com várias defesas vistosas, foi adiando o segundo do Marselha, mas a resistência do guarda-redes brasileiro só durou até ao minuto 69, quando Germain bisou na partida.

Ao minuto 74, Thauvin fixou o resultado final em 3-0.

Esta é a derrota mais pesada sofrida pelos bracarenses nas competições europeias, nesta temporada.