Braga deixa mensagem a Bruno de Carvalho

Minhotos publicaram uma foto da equipa a festejar com o presidente António Salvador, no balneário, após a vitória (1-0) frente ao Sporting e deixaram uma indireta a Bruno de Carvalho.

"Respondemos em campo", pode ler-se na legenda da foto publicada pelo Braga, na rede social Facebook, em que António Salvador surge a festejar com a equipa no balneário. Uma frase que poderá ser entendida como resposta a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting que ao longo da semana acusou e insultou o líder do emblema bracarense, chegando, inclusive, a chamar-lhe de "trolha e labrego".