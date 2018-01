Braga desmente J. Marques sobre negócio de Djavan

JN Hoje às 19:20 Facebook

O Braga emitiu, esta quarta-feira, um comunicado onde desmente as declarações de Francisco J. Marques no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira.

O clube arsenalista já reagiu às declarações do diretor de comunicação dos dragões, que acusou o Benfica de financiar alguns clubes da I Liga, dando o exemplo do S. C. Braga e do negócio por trás da compra de Djavan.

"Registamos com pesar que vivemos no faroeste. Ainda assim, não vale tudo. Porque contra factos não há argumentos. O diretor de comunicação e informação do F. C. Porto mentiu", pode ler-se numa mensagem publicada na página de Facebook do S. C. Braga.

"Para cabal esclarecimento de todos, mas sobretudo dos sócios e adeptos deste clube, fica a nota de que a S. C. Braga, SAD acordou com a SL Benfica, SAD, no dia 4 de agosto de 2014, a transferência de 60 por cento dos direitos económicos do jogador Djavan mediante o pagamento de um milhão de euros, em quatro prestações de 250 mil euros, o que foi cumprido sem qualquer dedução, nomeadamente a título de mecanismo de solidariedade", explica comunicado emitido no site oficial dos arsenalistas.

No programa "Universo Porto da Bancada" do Porto Canal, desta terça-feira, o diretor de comunicação dos dragões usou o Sporting de Braga como exemplo do financiamento do Benfica a alguns clubes da I Liga.

"O lateral esquerdo Djavan, em 2013/14, estava emprestado à Académica pelo Santa Rita, do Brasil, e destacou-se ao ponto de causar interesse do Braga. Quando surgiram essas notícias, o Benfica pagou 750 mil euros por 60% do passe, mais 150 mil à Académica por 20% do passe e uma comissão de 250 mil ao empresário", começou por explicar.

"Por pouco mais de um milhão de euros ficou com o jogador, um mês depois vendeu-o ao Braga por um milhão. Acontece que o Braga não pagou ao Benfica. Não há transferência nenhuma nos documentos. Recebeu o jogador, foi um financiamento em espécie. Deu-lhe um jogador que queria. É um excelente negócio para o Braga e não quero tirar mais nenhuma ilação / interpretação, mas podia fazer muitas", concluiu Francisco J. Marques.