Braga e a saída de Abel Ferreira: "Não restou alternativa"

Abel Ferreira foi oficializado esta segunda-feira no PAOK e, em comunicado, o clube minhoto explicou a saída do treinador.

Depois de três épocas na equipa principal do Braga, Abel Ferreira despediu-se esta segunda-feira do clube minhoto para assinar pelo PAOK. O treinador português assinou um contrato válido por três épocas e rendeu 2,5 milhões de euros. Em comunicado, o Braga explicou a saída de Abel Ferreira, sublinhando que não estavam reunidas as condições para a continuidade.

"Perante a persistente solicitação do técnico e a perceção de que não estavam garantidas as condições para a sua continuidade ao serviço deste emblema e ao seu envolvimento nos objetivos para esta temporada, não restou alternativa ao Braga que não passasse pela salvaguarda dos seus superiores interesses e da sua posição negocial", pode ler-se.

Abel Ferreira tem "gratidão enorme"

Na hora da despedida, o treinador deixou uma palavra de "gratidão enorme" ao Sporting de Braga e explicou a saída.

"Foi tudo muito rápido... Tinha dado dois dias de folga e em dois dias tudo se precipitou. Foi um convite irrecusável para todas as partes, mas não foi fácil para ninguém, foi um dia de muitas emoções. Tenho uma gratidão enorme por este clube, por estes adeptos, pela estrutura do futebol", disse.

Abel Ferreira, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17.

O treinador da equipa B, Rui Santos, vai orientar os próximos treinos até à apresentação do novo técnico.