No jogo grande da 28.ª jornada da Liga, Braga e Sporting estão empatados, a zero, ao intervalo. Bracarenses reclamam golo mal anulado.

Num jogo intenso, mas pouco espetacular, o Sporting foi o primeiro a ameaçar o golo, aos 13 minutos, mas o cabeceamento de Bas Dost saiu ao lado do alvo, perante o olhar atento de Bruno de Carvalho no banco de suplentes leonino. Cinco minutos depois, o avançado holandês esteve envolvido num choque com Matheus, na área bracarense. Após consultar o VAR, Luís Godinho não assinalou, e bem, penálti.

Wilson Eduardo dispôs da melhor oportunidade do Braga, após desentendimento entre Rui Patrício e Mathieu, mas rematou às malhas laterais da baliza leonina. Aos 32 minutos, Bruno Fernandes surgiu em boa posição para inaugurar o marcador, mas o remate do médio leonino saiu fraco e à figura do guarda-redes Matheus.

Em cima do intervalo, o Braga beneficiou de um autogolo de Mathieu. Porém, o árbitro invalidou o lance, após consultar o videoárbitro. No entanto, fica a sensação que não existe qualquer falta sobre Gelson, pelo que os minhotos têm razões de queixa.