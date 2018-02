Braga em desvantagem frente ao Marselha ao intervalo

Hoje às 18:47 Facebook

Um golo sofrido logo aos quatro minutos de jogo vai ditando a desvantagem (1-0) do Sporting de Braga frente ao Marselha, em jogo da primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

No Vélodrome, o único golo do primeiro tempo foi apontado logo aos quatro minutos de jogo, por Valère Germain, na sequência de um mau alívio do lateral bracarense Sequeira.

No decorrer do primeiro tempo, os franceses tiveram várias oportunidade para dilatar a vantagem, mas depararam-se com a inspiração de Matheus, guarda-redes dos arsenalistas, que evitou o segundo do Marselha.

Em cima do intervalo, Payet, de livre, ainda atirou à barra.