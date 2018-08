Braga empata frente ao Zorya e está fora da Liga Europa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

O Braga empatou (2-2), esta quinta-feira, frente ao Zorya e está fora do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa. João Novais e Ricardo Horta marcaram pelos guerreiros.

Com um onze sem surpresas e com João Novais no lugar do lesionado Claudemir, seria mesmo o médio a inaugurar o marcador, na segunda parte do encontro, com um golaço de livre direto aos 65 minutos.

Pouco depois, a equipa ucraniana viria a fazer o 1-1 por Rafael Ratão, depois de receber na área um passe de Kharatin, solto na faixa central.

Em desvantagem na eliminatória, Ricardo Horta voltou a pôr os guerreiros na frente. O médio, que continua com o pé quente, aproveitou uma assistência no coração da área de Ricardo Esgaio e rematou quase sem ângulo, fazendo o 2-1 para a equipa da casa.

Mas ao minuto 83, um balde de água fria na Pedreira. A defesa do Braga falhou e permitiu que Silas abrisse na direita para um cruzamento de Kabayev e Karavaev finalizou, sem qualquer oposição.

A equipa de Abel Ferreira, que tinha empatado (1-1) na Ucrânia na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória, ficou fora das competições europeias. O Zorya vai defrontar o Leipzig.