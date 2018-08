JN Hoje às 21:33 Facebook

O Braga empatou a um golo frente ao Zorya, nesta quinta-feira, num jogo referente à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Ricardo Horta, um dos melhores em campo, apontou o golo dos bracarenses, ao minuto 69, com um remate colocado. Contudo, a vantagem da formação minhota durou pouco tempo. Karavaev inspirou-se e, aos 72 minutos, igualou o encontro com um remate de primeira.



A decisão final está agendada para a próxima semana, dia 16, no Estádio Municipal de Braga.