Braga entre a Polónia e a Dinamarca

Sorteio da Liga Europa ditou ainda que o V. Guimarães vai à Letónia ou a Malta se ultrapassar a segunda pré-eliminatória e que as duas equipas portuguesas jogarão a segunda mão em casa.

Sporting de Braga e V. Guimarães conheceram esta segunda-feira os possíveis adversários na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo em vista a presença na fase de grupos da competição.

O Braga vai discutir o apuramento com o Lechia Gdansk (Polónia) ou o Brondby (Dinamarca), equipas que se defrontam na segunda pré-eliminatória. Os braguistas jogarão a primeira mão fora de casa, a 8 de agosto, e o jogo decisivo em casa, a 15 de agosto.

Já o V. Guimarães ficou a saber que se ultrapassar o AS Jeunesse Esch (Luxemburgo) na segunda pré-eliminatória medirá forças com o Ventspils (Letónia) ou o Gżira United (Malta) na eliminatória seguinte, sendo certo que a segunda mão será sempre no D. Afonso Henriques.