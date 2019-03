Braga esclarece que cedeu 3500 bilhetes ao F. C. Porto

Hoje às 15:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Metade da bancada nascente superior está destinada aos dragões

Em comunicado, o Sporting Clube de Braga explicou esta sexta-feira a cedência de bilhetes ao F. C. Porto para o encontro da 27.ª jornada do campeonato (sábado, 30 de março, às 15.30 horas). No total, o clube minhoto vai ceder 3500 ingressos ao emblema azul e branco.

Eis o comunicado na íntegra:

No âmbito da bilhética do SC Braga x F. C. Porto relativo à 27.ª jornada da Liga NOS, e contrariando informações esta sexta-feira veiculadas na imprensa, o SC Braga esclarece que:

- Cumprindo um acordo de permuta estabelecido aquando do encontro entre estas equipas na 1.ª volta, cedeu 2500 bilhetes ao F. C. Porto, 1500 deles ao preço de 10 euros e os restantes 1000 ao preço de 20 euros. Este foi o acordo que garantiu aos nossos adeptos igual número de ingressos e a iguais preços no encontro disputado no Estádio do Dragão;

- A pedido do F. C. Porto, o SC Braga cedeu mais 1000 bilhetes a preço de público, respeitando a política de bilhética definida pelo clube já no arranque da época. Assim sendo, foi enviado para o emblema visitante um total de 3500 bilhetes, o que corresponde a cerca de metade da Nascente Superior.

O SC Braga espera uma presença massiva dos seus apoiantes, lembrando que estão já disponíveis os ingressos para sócios e para público, sendo convicção do clube que os bracarenses estarão em peso no apoio à equipa, não apenas neste jogo, mas em toda a reta final da temporada. Face aos relevantes desafios e objetivos que o SC Braga tem pela frente, é fundamental que os apoiantes se mobilizem para que, em casa ou fora, a equipa conte com uma força humana que a carregue até às vitórias.