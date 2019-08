Braga estreia-se com vitória na Champions feminina

Hoje às 14:10 Facebook

A equipa feminina do Braga estreou-se esta quarta-feira com uma vitória na fase de qualificação para a Liga dos Campeões, ao vencer as austríacas do Sturm Graz, por 2-0, no Grupo 7 que se disputa em Riga, na Letónia.

A internacional portuguesa Vanessa Marques adiantou as minhotas, atuais campeãs nacionais, no marcador aos 37 minutos, com a Shade Pratt a aumentar já na segunda metade.

Neste sábado, as arsenalistas defrontam as cipriotas do Apollon, num jogo agendado para as 16 horas, e na próxima terça-feira, dia 13, encerram a qualificação frente à equipa anfitriã, também às 16 horas.

Os minhotos partilharam os golos na conta oficial do clube na rede social "Twitter".