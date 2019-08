Braga explica à CMVM contornos da transferência de Galeno

Susana Silva Hoje às 09:46 Facebook

O Braga enviou, esta quarta-feira, um comunicado à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) no qual explica que a transferência do extremo brasileiro Galeno custará 3,5 milhões de euros e detalha como pagará o valor ao F. C. Porto.

A transferência do jogador do Dragão para o clube minhoto foi anunciada oficialmente ontem, terça-feira, mas apenas se sabia que o vínculo assinado seria válido por cinco épocas. No documento enviado à CMVM fica-se a saber não só quanto custou o extremo, como a forma como será processado o pagamento: em seis prestações, uma de 500 mil euros, liquidada já a 30 de setembro, e outras cinco de 600 mil euros, que têm de ser pagas de forma faseada até outubro de 2022.

"A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD para a transferência a título definitivo e contratação do jogador WENDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO GALENO, de nacionalidade brasileira, natural de Barra da Corda (MA), Brasil, maior de idade, nascido a 22/10/1997, mediante o pagamento da quantia de 3.500.000,00€ (três milhões e meio de euros), acrescida de IVA, que será efetuado nos seguintes termos: uma prestação de 500.000,00€ (quinhentos mil euros), a 30 de Setembro de 2019, seguida de cinco prestações de 600.000,00€ (seiscentos mil euros) cada uma, a 20 de Outubro de 2020, 20 de Fevereiro de 2021, 20 de Outubro de 2021, 20 de Fevereiro de 2022 e 20 de Outubro de 2022", esclarecem os arsenalistas, avançando que os dragões ficam com metade do passe numa futura transferência.

"Caso o jogador venha a ser transferido pela SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD para terceiro clube ou sociedade desportiva, a título definitivo ou temporário, a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD terá ainda direito a receber 50% da mais-valia gerada por essa transferência, o que, nos termos do acordo celebrado, corresponde a 50% da futura receita após dedução de 3.500.000,00€ (três milhões e meio de euros), dos custos relacionados com agenciamento, intermediação ou representação na contratação do jogador e na sua futura transferência a título definitivo ou temporário (neste caso limitados a 10% do valor total no negócio), bem como de qualquer montante que venha a ser suportado ou imputado à SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD a título de mecanismo de solidariedade", refere o documento.

Os braguistas comunicaram ainda que o contrato vigora até 30 de junho de 2024 e que fica com "uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros".